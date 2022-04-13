В Мариуполе сдались в плен более тысячи боевиков ВСУ
Донецк, 13 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Мариуполе более тысячи украинских боевиков сложили оружие, заявили 13 апреля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Более тысячи украинских военных сложили оружие в Мариуполе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе более 1000 морпехов ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Кадыров назвал их действия правильными.
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