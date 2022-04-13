Донецк, 13 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Мариуполе более тысячи украинских боевиков сложили оружие, заявили 13 апреля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Более тысячи украинских военных сложили оружие в Мариуполе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе более 1000 морпехов ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Кадыров назвал их действия правильными.

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