Стокгольм, 13 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Почти каждый второй житель Швеции хочет, чтобы его страна вступила в НАТО. Об этом показывает новый опрос социологической службы Novus, опубликованный 12 апреля телеканалом SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

В то же время за последнюю неделю незначительно увеличилась доля противников членства в оборонном альянсе.

Согласно данным опроса, проведенного Novus, поддержка членства Швеции в НАТО составляет 45%. Это говорит о небольшом снижении по сравнению с тем, когда тот же вопрос проводился на прошлой неделе.

Однако по сравнению с прошлой неделей наблюдается небольшое статистически значимое увеличение числа тех шведов, которые выступают против вступления скандинавской страны в НАТО. Сегодня оно составляет 33%. Рост в основном связан с тем, что группа неопределившихся уменьшилась с 25% неделю назад до нынешних 22%, объясняют журналисты.

В опросе Novus, проведенном в период с 7 по 12 апреля, приняли участие 1000 респондентов.