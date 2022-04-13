13 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Львовской актрисе, ставшей героиней постановочного клипа с казнью, от «всей России» ответили три русских солдата. В Сети высказано мнение, что данных два ролика – «лучший анализ ситуации» на Украине

Михаил Кадыков, , 11:58 — REGNUM В Сети и мессенджерах распространяется ответ московских бойцов ОМОНА львовской актрисе и «её хозяевам» из-за скандального постановочного ролика с казнью. Пользователи отмечают, что это больше, чем ответ трёх русских солдат. Это ответ от всей России действующей украинской власти и так называемой элите, чьи умы отравлены русофобской злобой и подпитываются «антироссийским ядом» странами Запада, доходящего до «обыкновенного фашизма». И этот ролик оценили как «лучший анализ ситуации» на Украине.

ОМОН Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вам не стыдно?»

Информационная история началась с того, что 11 апреля в интернете появился клип с львовской актрисой Андрианной Курилец в главной роли, где показана сцена казни с призывами к насилию в отношении офицеров Вооружённых сил России. По данному факту СКР завела уголовное дело, отметив, что в ролике актриса «озвучивает экстремистские высказывания» и он «содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы».

Андрианна Курилец Цитата из видео «Андрианна Курилец, второсортная актриса Львова…»

Многие пользователи тогда сравнивали постановочные сцены с действиями террористов, которые устраивают и записывают реальные казни. В Сети отмечают, что после публикации ролика актриса закрыла свои аккаунты в соцсетях.

12 апреля в социальных сетях и мессенджерах стал распространяться «Ответ настоящих русских воинов одной львовской актрисе и её хозяевам», которому пользователи дали оценку, что это «Сильно! Правильно! Vежливо!» Русские бойцы сначала обратились «лично» к актрисе.

«Нам не важно, сколько денег тебе заплатили за участие в этом видео, не важно, какой славы ты ждала после этого. Но то, что ты озвучила — это не женское дело. Мы настоятельно советуем тебе извиниться в социальных сетях и сидеть дома», — рекомендовали русские воины.

«А теперь мы обращаемся к мужчинам Украины. Вам не стыдно, что за вас говорят женщины? Не стыдно выкладывать видео, где несчастная девушка вынуждена защищать вас, имитируя убийство? На правах европейских ценностей вы готовы выкидывать девушек и матерей как пушечное мясо на поле боя? Вы готовы прикрыться актрисой, чтобы иметь возможность бежать со своей семьёй в Европу?» — говорится в видеообращении.

Видеобращение ОМОН Цитата из видео «Российский ОМОН отвечает актрисе Андрианне Курилец»

«За вами вся Россия»

Контрответ московского ОМОНА вызвал широкую поддержку в социальных сетях и мессенджерах. Некоторые сравнили его с ёмкими ответами Рамзана Кадырова, который «почему-то молчит», — им парировали, что это «ответ от всей России».

Сотни и сотни слов поддержки распространяются в Сети в адрес русских воинов, многие отмечают, что они ответили «без пафоса и всё по делу», «достойный мужской ответ», «мощно сказали», «в яблочко», называя их «наши герои», «ангелы мира», «Zа Россию». Некоторые замечают, насколько «красив русский язык», добавляя, что этот ролик можно считать «самым лучшим анализом ситуации».

«И добавлять ничего не надо! Вежливые люди вежливы во всём», — пишет Assir.

«Чётко. Сказал, как гильотиной сработал», — сравнил АА.

«Пацаны, удачи вам во всем!» — сдержанно, по-братски, реагирует мужская часть.

«Братцы! Берегите себя! С нами правда, а значит, мы сильней!» — поддержал воинов Николай Г.

«Респект! Вот это — настоящие парни. Чтобы такие прятались за гражданскими? Да никогда!» — добавляет Дмитрий.

ОМОН Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Таких записей от русских воинов должно быть ещё больше! Все наши медиа должны в день выпускать сотни таких роликов, потому что пришло время всем работать на Победу», — призывает Кирилл.

«А где Кадыров, спрашиваете? Это вместо него ответ теперь», — полагает unknown.

Особо эмоциональное восхищение ответ «без запугивания и унижения» вызвал у женской аудитории, которая просит Бога «и всех святых хранить наших героев», за которыми «мы как за стеной».

«Даже через маски они прекрасны. Мы вас любим и ждём», — очарована Z-people.

«Сильные духом русские мужчины! Самые родные и любимые! Вы — наша гордость, сила и слава!!!» — эмоционально реагирует N.

«Горжусь нашими воинами! Доблестными, справедливыми, мужественными! Ребята, мы вас поддерживаем, всеми мыслями с вами, держитесь. Верю, вернётесь домой живыми, здоровыми и с Победой!» — пишет Olga.

«Благородство и доблесть русского солдата! Родные, возвращайтесь поскорее домой с Победой. Возвращайтесь живыми, прошу», — просит Evаlina.

«Молодцы, ребятушки. Берегите себя, страна вас ждёт, любит, молится. А на эту «гарну дивчину» и обращать внимания не стоит», — считает Marina S.

«Аж мурашки бегут! Достойные Zащитники! Храни вас всех броня и Бог!!!» — благословляет Ирина.

Российские военные Министерство обороны Российской Федерации

«Ребята, пусть вас Богородица защитит! Уверена, что и ваши предки рядом с вами плечо к плечу! За вами вся Россия!» — поддерживает Марина К.

«Никогда не думала, что мои внуки будут отстаивать нашу землю, как наши отцы! Только живите!» — просит Ольга К.

«Ответ от всего народа»

Из хора голосов поддержки одна из респонденток высказала мнение, что предложение «сидеть дома» звучит «как угроза, не очень красиво». На что ей напомнили, что одна из миссий женщины — «миссия мироносиц, держать мир добром и молитвой».

«Девушка — про убийства, месть и трупы. Мужчины — про долг, честь и защиту. И сразу же очевидны человеческие качества, где зло и ненависть, а где добро и справедливость. А извинений можно не ждать от неё, свои же «заклюют» в лучшем случае», — считает Виктория В.

«А была ли это женщина? Они ж рвутся в «еврозадницу», а там во власти многие ни мужчины, ни женщины, а «оно»! И ещё диктуют, как жить! Милые сынки, храни вас Господь! Молимся беспрестанно. Мы с вами и за вас!!!» — благословляет Natali S.

«Женщины жизнь дают, а не отбирают!» — напомнила Юлия М.

«Ужас, посмотрела ролик с этой актрисой. Я в шоке, сколько в них жестокости. Ещё удивляются, почему проходит спецоперация», — замечает пользователь с ником «Творите добро».

«Наши бойцы — молодцы, как и подобает российской армии! Ответ по сути от всего народа. Только подлые твари могут прятаться за спины своих же женщин, издеваться над стариками и убивать детей. Ответ даже, я бы сказала, интеллигентный! Мы не можем опускаться до «укропных» методов войны. Да, они в агонии и в бессильной злобе трясутся от страха за расплату», — рассуждает Татьяна Ж.

В то же время сыпется вал комментариев от женщин в адрес «мужской верхушки Украины», особенно досталось «главному из них» — президенту Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Выйдите и как мужчины воюйте, а то только и можете, что под женскими именами скрываться и переодеваться в женское. Ни чести! Ни совести! Ни достоинства! Тьфу! Противно!» — пишет Ольга, говоря о лицедейском прошлом президента.

«Шоу продолжается: бандеровцы бегут сначала в касках, потом — в бабском белье, а Зеля — так вообще на каблуках», — солидарен С.

«Президентом стал, а лицедейство не прекратилось», — добавляет Наталия Н.

«Рекламировали «доблестную армию», трубили на весь мир, что готовы биться с Россией, а теперь за спинами своих женщин и детей… Всего месяц Россия там! А не восемь лет», — отмечает Рамзан К.

В ответ на ревностные выпады и угрозы в адрес русских бойцов пользователи предлагают не «шипеть и лить яд», а «полюбоваться на настоящих мужчин — сегодня есть возможность».

«Теперь актриса с криками: «Мне угрожают!» получит «беженство» где-то подальше, и сбудется её мечта — быть патриотом подальше от дома», — прогнозирует дальнейшее развитие событий Vladimit T.

«Ребята наши благородные, конечно, но сомневаюсь, что по адресу. В любом случае этой актрисой должно заняться следствие», — считает Сергей А.

«Время поставит всё на свои места, в Киеве стало тише, и это радует. Не чужой мне город. За «Динамо» всю жизнь болел. Как вы, киевляне, могли прогнуться под западенцев? Был крайний раз в Киеве у армейских друзей в 2009 году: весь Киев был исписан надписями желающих смерти одному близкому народу. Задавал вопросы друзьям — те опускали глаза. Тогда говорил, что кончится войной — снова опускали глаза», — рассказывает Рафаэль.

Читайте ранее в этом сюжете: «Прав Кадыров» – Сеть об украинской актриске-террористке