Москва, , 10:10 — REGNUM Боевики националистических подразделений Украины пытают военнопленных и снимают это на видео, чтобы распространять атмосферу страха. Об этом рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Плен Lugradar.net

Так, боевики распространяют ужасающие кадры издевательств над попавшими в плен российскими военными. Для националистов это одно из средств психологического воздействия.

«Одним из средств психологического воздействия, применяемых террористами для достижения своих целей, является нагнетание атмосферы страха», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России указали на то, что страны «цивилизованного Запада» и международные правозащитники не реагируют на заявления России о пытках и расправах над российскими военнопленными.

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