Хельсинки, , 10:01 — REGNUM 13 апреля в 14 часов по московскому времени члены правительства Финляндии представят в парламенте страны комплексный анализ обстановки в области безопасности. Ожидается, что в отчете будут перечислены как плюсы, так и минусы членства в НАТО. По данным шведского телеканала SVT, в правительстве Финляндии назовут Россию «угрозой».

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«По предварительной информации, в этом отчете впервые за несколько десятилетий будет сказано, что Россия представляет угрозу для Финляндии», — сказал иностранный корреспондент SVT Лиселотт Линдстрём.

Отмечается, что правительство Финляндии взяло на себя обязательство провести исчерпывающую оценку ситуации в области безопасности и представить ее результаты в парламент после недавних событий на территории Украины.

Напоминаем, что 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин встретиться со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон в Стокгольме.