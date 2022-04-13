Казань, 13 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В 2022 году в Татарии планируют предоставить жилье 600 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

(сс) mastersenaiper Ключи от дома

«В этом году в Татарстане планируется обеспечить жильем 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18-летнего возраста», — сказал он, добавив, что 48 квартир будет приобретено за счет софинансирования из федерального бюджета по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан».

Из федерального бюджета в этом году на реализацию госпрограммы в Татарии выделяется 56 млн рублей, еще 903,5 млн рублей направят из республиканского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сирота с 2015 года ожидает предоставления жилого помещения.

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