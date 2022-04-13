Симферополь, , 09:57 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал украинских военнослужащих сложить оружие, подчеркнув, что для киевских властей Украина — всего лишь территория, а её жители — расходный материал. Об этом он написал 13 апреля в телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. Они знают, что наши воины относятся к пленным по-человечески, не пытают их, не убивают и не унижают. Наша армия и наша страна всегда отличались гуманным отношением к пленным. Это соответствует всем человеческим и Божественным законам. Тот, кто сражается за правое дело, поступать по-другому не может. А те, кто издевается над пленными, кто радуется убийствам мирных людей, сами подписывают себе приговор», — написал Аксёнов.

Он призвал украинских военнослужащих задать себе вопрос — за кого они воюют? Аксёнов подчеркнул, что политикам в Киеве не жалко ни жителей Донбасса, ни народ Украины, ни саму Украину.

«Украина для этих подонков не более чем территория, а украинцы – расходный материал. Зачем вам сражаться и умирать за эту шпану, для которой вы – только пушечное мясо, а ваши родные и близкие – тот самый «живой щит», с помощью которого преступники и наркоманы надеются спастись от возмездия?» — обратился к украинским военным Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что у народов России и Украины есть один общий враг — киевский режим и его хозяева на Западе, и этот враг будет разбит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мариуполе в плен российским военнослужащим сдались более тысячи морских пехотинцев ВСУ.