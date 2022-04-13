Уфа, , 09:57 — REGNUM Один человек погиб в результате возгорания автомобиля в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Горящий автомобиль

Сообщается, что 12 апреля спасатели получили информацию о том, что на выезде из села Зирган Мелеузовского района загорелся автомобиль Kia Shuma.

На место происшествия срочно выехали сотрудники оперативных ведомств.

«В результате пожара, к сожалению, погиб мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии водитель иномарки сбил лошадь и жеребенка.