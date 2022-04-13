Ярославль, 13 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия в Ярославле будет ликвидирована еще до выборов в муниципалитет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект решения муниципалитета Ярославля, внесённый постоянной комиссией по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Депутаты муниципалитета хотят обратиться в Избирательную комиссию Ярославской области с просьбой возложить функции горизбиркома на Фрунзенскую территориальную комиссию. Депутаты ссылаются на Федеральный закон № 60 ФЗ, который предписывает прекратить полномочия избиркомов муниципальных образований до 1 января 2023 года.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, облизбирком в ближайшее время удовлетворит обращение муниципалитета Ярославля, после чего начнётся ликвидация избирательной комиссии города Ярославля. В Единый день голосования выборы депутатов муниципалитета будет проводить уже Фрунзенский ТИК.