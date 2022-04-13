Каракас, 13 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Атаки на русскую культуру и российских спортсменов являются чистым фашизмом. Об этом 13 апреля заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

Мадуро выступил в рамках международного саммита по борьбе с фашизмом, организованного к 20-летию попытки госпереворота в Венесуэле, которая была направлена против тогдашнего президента Уго Чавеса.

Во время мероприятия венесуэльский депутат Таня Диас сказала, что Россия стала жертвой глобальной цензуры, а её культура и спорт сегодня подвергаются атакам.

«Это чистый фашизм», — прокомментировал Мадуро её слова.

Напомним, Уго Чавес был президентом Венесуэлы с 1999 по 2013 год. В апреле 2002 года произошла попытка государственного переворота, которая оказалась неудачной. После смерти Чавеса в 2013 году его преемником стал Мадуро.