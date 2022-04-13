Париж, , 09:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в длинном интервью Le Point заявил, что «пятилетний срок, несомненно, слишком короткий для президента во Франции», передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства отстаивает идею семилетнего президентского срока «с промежуточными выборами, как в США». По словам президента, это помогло бы «отделить исполнительную власть правительства от исполнительной власти президента».

Эммануэль Макрон «Нам нужна сильная исполнительная власть и сильный парламент»

Со своей стороны, Марин Ле Пен упомянула об идее «невозобновляемого» семилетнего срока правления президента во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, первый референдум, который проведет французская партия «Национальное объединение», если придет к власти, «будет касаться миграции».

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