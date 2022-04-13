Тюмень, 13 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Тюменская птицефабрика «Боровская», где было уничтожено всё поголовье кур и цыплят из-за вспышки птичьего гриппа в 2021 году, понесла чистые убытки по итогам в размере 811 млн рублей. Это свидетельствует из отчётности предприятия за 2021 год, опубликованной Центром раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

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Согласно отчётности, ПАО «Боровская» понесла в 2021 году убытки, тогда как в 2020 году чистая прибыль предприятия составляла 309 млн рублей.

В простое на 31 декабря 2021 года находилось 666 сотрудников фабрики. Расходы, понесённые из-за вспышки птичьего гриппа превысили 1,4 млрд рублей. Было утилизировано 4,313 млн голов птиц стоимостью более 1,052 млрд рублей и продукцию птицеводства на 182 млн рублей. Возмещение по страхованию птиц составило 16 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин на Боровской птицефабрике был введён губернатором Тюменской области Александром Моором 13 октября 2021 года, ограничительные мероприятия сняты 25 февраля 2022 года. С 28 марта стартовали мероприятия по восстановлению птицефабрики. До декабря 2022 года здесь планируют завести два миллиона инкубационных яиц.

ПАО «Птицефабрика «Боровская» являлась одним из крупнейших по производству яиц и куриной продукции предприятием в России. Основным совладельцем птицефабрики является департамент имущественных отношений Тюменской области.