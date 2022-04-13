Лос-Анджелес, США, 13 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Рэнди Питчфорд, глава студии Gearbox Software (франшиза Borderlands), приобрёл в личную собственность The Magic Castle — замок, в котором располагается «Академия магических искусств». Об этом 13 апреля пишет издание Kotaku.

Carlos Ramirez Рэнди Питчфорд

Сумма, за которую Питчфорд купил замок, не раскрывается. Глава Gearbox Software стал первым новым владельцем здания более чем за 50 лет.

Напомним, что «Академия магических искусств» — это международный клуб для фокусников и иллюзионистов. В здании The Magic Castle проходят представления, выставки, мастер-классы и лекции.