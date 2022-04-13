Иркутск, 13 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности спасения мужчины, которому стало плохо на улице в краевом центре. Если бы не младшие лейтенанты полиции Алексей Сухотеплый и Владимир Квитка, могла бы произойти трагедия.

МВД В областном центре полицейские помогли мужчине, нуждающемуся в срочной медицинской помощи

На днях в дежурную часть полиции поступило сообщение от жильца дома на улице Ярославского о том, что его соседу срочно необходима помощь.

Незамедлительно приехав на место происшествия, полицейские увидели лежащего на земле мужчину в беспомощном состоянии. Несмотря на то, что он находился в сознании и отвечал на вопросы офицеров, его состояние вызывало опасение. Местный житель жаловался на боли в сердце, не мог встать на ноги, а его речь была спутанной и замедленной.

Оценив ситуацию, сотрудники ППСП вызвали бригаду скорой медицинской помощи, аккуратно переместили пострадавшего на скамейку и оповестили о произошедшем его близких родственников. Передав медикам пациента для оказания своевременной квалифицированной помощи, сотрудники органов внутренних дел вернулись на маршрут патрулирования.

Заявивший о случившемся иркутянин поблагодарил полицейских за неравнодушие.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях автомобилист из Новосибирска поблагодарил полицейских и врачей из Иркутской области за спасение его жизни.

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