Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Аккаунт актёра и комика Гилберта Готтфрида «взломали и удалили» через несколько часов после того, как семья подтвердила его кончину. Об этом 13 апреля пишет The Sun.

Гилберт Готтфрид Цитата из х/ф «Трудный ребёнок 2». Реж. Брайан Левант. 1991 год

Как отмечает издание, спустя несколько часов после смерти Готтфрида в его профиле в соцсети появилась серия «неуместных» сообщений. В публикациях взломщик рекламировал сайты для взрослых и давал ссылки на песни рэперов. Позже аккаунт актёра был временно удалён, пока семья не вернула к нему доступ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гилберт Готтфрид скончался после «длительной болезни» в возрасте 67 лет. Актёр известен ролью в дилогии «Трудный ребёнок» — он также подарил свой голос попугаю Яго из мультфильма «Алладин».

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