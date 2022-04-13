Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Двое мужчин пострадали во время пожара в неэксплуатируемом складском здании в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщили 13 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Hans Огонь

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом складском здании размером 24×140 метров на Киевской улице, 5А поступило на пульт дежурного 13 апреля в 00:44 мск. Горела обстановка на площади 30 кв. метров.

«Пострадали двое мужчин», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В 01:43 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.