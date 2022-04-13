Циолковский, Амурская область, 13 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Приамурье ждут признания тура на космодром «Восточный» национальным маршрутом, заявил губернатор региона Василий Орлов. По его словам, с февраля его посетили более 25 организованных групп туристов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе правительства региона.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Читайте также: Роскосмос открыл космодром Восточный для посещения туристов

«Рассчитываем, что в ближайшее время тур на космодром первым от региона войдет в перечень национальных брендовых маршрутов. Кроме этого, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС включены в перечень перспективных проектов по развитию туризма ПАО «Русгидро». Первые поездки туристов также организованы на МЭЗ «Амурский», которые позволяют познакомиться не только с уникальным производством по переработке сои, но и увидеть второй по величине город Амурской области — Белогорск. Развитие промышленного туризма обеспечит нам ежегодный рост турпотока. Повышенное внимание со стороны российских и зарубежных туристов стимулирует модернизацию инфраструктуры и создаст основу для появления десятков новых специалистов в отрасли», — считает Василий Орлов.

Стратегия Амурской области победила в номинации «ПРОМсинергия» — создание эффективной экосистемы промтуризма в регионе — на «Всероссийском акселераторе по промышленному туризму», который проходил в Калужской области. Первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерина Киреева назвала огромным потенциал региона по промышленному туризму. Заниматься развитием этого направления будет инициативная команда из нескольких десятков участников.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная корпорация «Роскосмос» открыла для посещений космодром «Восточный» после почти двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.