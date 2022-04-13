Власти Приамурья возлагают надежды на развитие промышленного туризма
Циолковский, Амурская область, 13 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Приамурье ждут признания тура на космодром «Восточный» национальным маршрутом, заявил губернатор региона Василий Орлов. По его словам, с февраля его посетили более 25 организованных групп туристов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе правительства региона.
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Стратегия Амурской области победила в номинации «ПРОМсинергия» — создание эффективной экосистемы промтуризма в регионе — на «Всероссийском акселераторе по промышленному туризму», который проходил в Калужской области. Первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерина Киреева назвала огромным потенциал региона по промышленному туризму. Заниматься развитием этого направления будет инициативная команда из нескольких десятков участников.
Как сообщало ИА REGNUM, государственная корпорация «Роскосмос» открыла для посещений космодром «Восточный» после почти двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.