Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве за январь–февраль 2022 года объем выпущенной текстильной продукции вырос на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 14,7 млрда рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Легкая промышленность. Производство ткани

За два месяца столичные текстильные фабрики изготовили более 125 тыс. пар обуви, почти 40 тыс. комплектов спецодежды и 110 тыс. кв. метров нетканых материалов.

В настоящее время в Москве находятся 211 предприятий легкой промышленности. Из них 13 — крупные фабрики. Там работают около 18,7 тыс. человек. В 2021 году компании вложили в развитие производств 1,54 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году объём производство текстильных изделий увеличился в 2,4 раза.

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