Почти на 35% вырос объём выпущенной текстильной продукции в Москве
Москва, 13 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Москве за январь–февраль 2022 года объем выпущенной текстильной продукции вырос на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 14,7 млрда рублей, сообщается на портале мэра столицы.
За два месяца столичные текстильные фабрики изготовили более 125 тыс. пар обуви, почти 40 тыс. комплектов спецодежды и 110 тыс. кв. метров нетканых материалов.
В настоящее время в Москве находятся 211 предприятий легкой промышленности. Из них 13 — крупные фабрики. Там работают около 18,7 тыс. человек. В 2021 году компании вложили в развитие производств 1,54 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году объём производство текстильных изделий увеличился в 2,4 раза.
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