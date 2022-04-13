Вашингтон, 13 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Причины рекордного роста инфляции в США следует искать в действиях нынешней американской администрации, а не российских властей. Такое мнение высказывается в редакционной статье, опубликованной 12 апреля в газете The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что проблема инфляции в США носит комплексный характер и напрямую связана с решениями, которые принимает правящая верхушка страны. По данным минтруда США, годовая инфляция в марте ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале, что стало самым значительным увеличением данного показателя в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.

В публикации подчёркивается, что незадолго до того, как доклад об экономической обстановке в США обнаружил рекордный рост цен, Вашингтон поспешил найти крайнего в лице России и её лидера.

«Несомненно, это куда выгоднее, чем грешить на собственный политический курс. Но инфляция не дожидалась событий на Украине, и теперь замедлить её будет сложно», — указывают авторы статьи.

Между тем тенденция к снижению покупательной способности наметилась ещё год назад, когда к власти пришёл новый президент, пишет издание. Однако президент США Джозеф Байден выступил с утверждением, согласно которому рост инфляции в США в марте 2022 года был спровоцирован на 70% российской военной операцией на Украине.

WSJ считает, что американскому правительству для борьбы с инфляцией следовало бы заморозить расходы на всё, кроме обороны, снизить пошлины и отказаться от давления на бизнес.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США Майк Пенс считает Джозефа Байдена худшим главой государства в современной истории Соединённых Штатов. По его словам, нынешний глава Белого дома «причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории» Сейчас внутри страны происходит худший кризис в истории США, добавил Пенс.

Он отметил, что за последние 14 месяцев (с момента инаугурации Байдена) инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70%.

Экс-президент США Дональд Трамп также заявил, что глава Белого дома Джозеф Байден спровоцировал рост цен на бензин, газ и продукты питания в стране ещё до событий на Украине.

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