Донецк, 13 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. За сутки 608 беженцев из Мариуполя, в котором продолжаются бои с националистами, эвакуировали в пункт оказания помощи населению «Безыменное». Об этом 13 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

В штабе рассказали, что с 08:00 12 апреля до 08:00 13 апреля пункт принял 608 беженцев, в том числе 105 детей. Всего с 5 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 16 950 человек.

Пункт в Безыменном Новоазовского района ДНР развёрнут силами МЧС республики.