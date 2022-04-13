Москва, 13 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намного опередил своих коллег из США и Великобритании, а также с Украины в опросе, опубликованном блогером Мэттом Тумеров 9 апреля на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Пользователям социальной сети было предложено ответить на вопрос о том, кому они доверяют больше всего: Владимиру Путину, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Джо Байдену или бывшему комику, возглавившему Украину Владимиру Зеленскому.

На 13 апреля, то есть за четыре дня существования опроса, в уверенные лидеры с 75,5% вырвался Путин, за ним с большим отставанием следует Зеленский с 9,7% поддержки пользователей. Третье место занял Джонсон, которому доверие выразили 11,4% пользователей Twitter. Хуже всего себя показал Байден, которому верят лишь 3,4%.

Такое распределение голосов удивило некоторых пользователей, часть из которых даже предположило, что в голосовании приняли граждане России, на территории которой социальная сеть заблокирована. Тем не менее другие пользователи стали писать, что они, не являясь гражданами России, все равно голосовали за российского лидера.

«Пишет индиец. Я голосовал за Путина. Здесь много индийцев, которые голосовали за Путина», — написал пользователь Khalid Qureshi.

«Нет, так Путина по отношению к Байдену оцениваю я, мои семьи и друзья, а мы все американцы», — написала Lisa Murphy.