Пользователи Twitter доверяют Путину больше, чем Байдену сотоварищи — опрос
Москва, 13 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намного опередил своих коллег из США и Великобритании, а также с Украины в опросе, опубликованном блогером Мэттом Тумеров 9 апреля на своей странице в Twitter.
Пользователям социальной сети было предложено ответить на вопрос о том, кому они доверяют больше всего: Владимиру Путину, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Джо Байдену или бывшему комику, возглавившему Украину Владимиру Зеленскому.
На 13 апреля, то есть за четыре дня существования опроса, в уверенные лидеры с 75,5% вырвался Путин, за ним с большим отставанием следует Зеленский с 9,7% поддержки пользователей. Третье место занял Джонсон, которому доверие выразили 11,4% пользователей Twitter. Хуже всего себя показал Байден, которому верят лишь 3,4%.
Такое распределение голосов удивило некоторых пользователей, часть из которых даже предположило, что в голосовании приняли граждане России, на территории которой социальная сеть заблокирована. Тем не менее другие пользователи стали писать, что они, не являясь гражданами России, все равно голосовали за российского лидера.