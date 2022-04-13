Самара, 13 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. 354 человека переедут в новый дом из аварийного жилья в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Минстроя России.

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Сообщается, что в поселке городского типа Стройкерамика Самарской области завершили возведение дома, в который из аварийного жилья переедут 354 человека.

Отмечается, что в квартирах выполнена чистовая отделка, жилые помещения уже полностью готовы к заселению. Ключи от новых квартир новоселы получат в мае 2022 года.

По информации ведомства, Самарская область вошла в число субъектов Российской Федерации, руководство которых намерено выполнить опережающими темпами мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в текущем году намерены переселить из аварийного жилья около 3,5 тысяч человек.