с. Тупик, , 09:43 — REGNUM В Тунгиро-Олекминском районе Забайкалья по требованию прокурора депутат совета лишен полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщает 13 апреля телеграм-канал надзорного ведомства, по итогам проверки установлено, что один из депутатов, исполняя обязанности на непостоянной основе, одновременно являлся муниципальным служащим – сотрудником администрации района.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Находясь в подчинении у главы муниципального образования, депутат меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов не принял. Кроме того, также нарушен прямой запрет замещать должность муниципальной службы в случае избрания на муниципальную должность.

Прокуратура внесла председателю совета представление, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекращены досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по результатам прокурорских проверок и координации деятельности правоохранительных органов в 2021 году привлечены к уголовной ответственности за взяточничество, коррупционные злоупотребления и хищения 77 чиновников.

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