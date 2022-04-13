Севастополь, 13 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Ещё 30 человек доставлены в коронавирусные стационары Севастополя за минувшие сутки, сообщили в департаменте здравоохранения города 13 апреля. Накануне, 12 апреля, был госпитализирован 21 ковид-пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находится 227 пациентов, из них 127 – с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За сутки в городе положительные тесты на коронавирус получили ещё 29 человек — на десять меньше, чем сутками ранее. Скончались ещё три пациента с COVID-19.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 82 644 случая заражения коронавирусом, выздоровели 79 820 человек. Стали жертвами коронавирусной инфекции за весь период 2 311 человек.