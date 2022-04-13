Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Временная выставка «Кортик. История великого оружия», посвящённая военно-морскому кортику, открылась в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора». Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Медаль «Золотая Звезда» и кортик Героя Советского Союза А. П. Позднякова. Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

пресс-служба Минобороны РФ «Кортик — полноценное холодное оружие, которое носят офицеры Военно-морского флота. Кортик является обязательным атрибутом формы и торжественно вручается в качестве личного оружия выпускникам военно-морских училищ».

Представленная на крейсере экспозиция в деталях описывает многовековую историю легендарного оружия, берущего своё начало ещё в шестнадцатом веке. И после столетних трансформаций превратившегося в современный кинжал.

Отмечается, что в настоящее время в России при изготовлении кортика используется тот же образец, что был утверждён в СССР ещё в 1945 году. Он же, с поправкой на государственную символику, принимается за основу при изготовлении кортиков других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Три Балтийские богини», посвящённая легендарным русским крейсерам, прошла в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора».

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