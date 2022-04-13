На крейсере «Аврора» открылась выставка, посвящённая морскому кортику
Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Временная выставка «Кортик. История великого оружия», посвящённая военно-морскому кортику, открылась в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора». Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Представленная на крейсере экспозиция в деталях описывает многовековую историю легендарного оружия, берущего своё начало ещё в шестнадцатом веке. И после столетних трансформаций превратившегося в современный кинжал.
Отмечается, что в настоящее время в России при изготовлении кортика используется тот же образец, что был утверждён в СССР ещё в 1945 году. Он же, с поправкой на государственную символику, принимается за основу при изготовлении кортиков других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Три Балтийские богини», посвящённая легендарным русским крейсерам, прошла в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора».