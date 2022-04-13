Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Автомобильный завод японской корпорации Nissan в Петербурге остаётся в простое из-за сохраняющихся проблем с комплектующими.

M-nissan.ru Завод Nissan. Санкт-Петербург

Завод Nissan приостановил работу как минимум до мая 2022 года, несмотря на имевшиеся планы возобновить работу уже в начале апреля, сообщает издание «Фонтанка».

Напомним, что завод вынужден был приостановить работу с 14 марта из-за невозможности получить необходимые детали для сборки автомобилей. Позднее работу завода планировали запустить с 11 апреля.