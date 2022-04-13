Москва, , 09:41 — REGNUM В течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд. Об этом 13 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

МИД Mid.ru

Как отметил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ, киевские боевики хорошо вооружены, так как на протяжении последних восьми лет страны – участницы НАТО активно поставляли украинской стороне оружие, боеприпасы и военную технику, а с момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины эти поставки были увеличены.

«За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 миллиарда долларов, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатометов и других видов оружия», — сказал он.

При этом Сыромолотов уточнил, что «очевидно», что киевский не контролирует действия своих боевиков и не сможет обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого оружия, «которое впоследствии может оказаться на черных рынках других стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска очередной раз за утро обстреляли город Ясиноватая Донецкой Народной Республики из РСЗО «Град».