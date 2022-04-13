Пенза, 13 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Пензе местного жителя, 1984 года рождения, за комментарии экстремистского характера трижды привлекли к административной ответственности. Негативные высказывания он оставлял в соцсети «ВКонтакте», сообщает прокуратура Пензенской области.

Uriston.com Штраф

По заключению специалистов, в комментариях содержатся высказывания, негативно оценивающие группу лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения, а также призывы к враждебным действиям в их отношении. Ранее пензенец проживал в Мурманске. Комментарии экстремистского характера были размещены им весной 2020 года к публикациям других пользователей на стене одного из мурманских сообществ.

В конце 2021 года мужчина удалил свой аккаунт в соцсети, с которой совершал незаконные действия.

По возбужденным трем делам об административных правонарушениях пензенец оштрафован на 15 тыс. рублей. Прокуратура будет добиваться блокировки размещенной в соцсети информации экстремистского характера.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2021 года житель Пензы разместил в интернете комментарий, направленный на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства.

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