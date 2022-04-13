Пекин, 13 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. 11 соответствующих ведомств, включая Министерство образования и Всекитайскую федерацию женщин, опубликовали пятилетний план руководства и развития семейного образования в Китае, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Конечная цель состоит в том, чтобы создать систему руководства для семейного образования, которая бы обслуживала как городские, так и сельские районы, улучшить механизм совместного образования школы, семьи и сообщества и обеспечить, чтобы дети могли расти здоровыми, согласно плану.

К 2025 году число поставщиков консультационных услуг для семейного образования будет существенно увеличено, в основном будет сформирована профессиональная рабочая сила, а предложение соответствующих социальных ресурсов будет больше, говорится в плане.

В нем также указаны меры по пересмотру политики в области семейного образования, изучению путей создания учебных заведений и расширению строительства учебных заведений для родителей в начальных и средних школах, детских садах и общинах, которые проводят регулярные учебные занятия.