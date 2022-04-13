Москва, 13 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предупредил жителей Кузбасса о мошеннических звонках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

«Звонки поступают с номеров, которые начинаются с международного кода +30 (Греция). Звонящий представляется сотрудником «Единой России» и заявляет, что в регионе со дня на день начнется продовольственный кризис — поэтому нужно срочно идти в магазины и запасаться впрок. Разумеется, мы имеем дело с провокацией, цель которой — посеять панику, создать потребительский ажиотаж, вызвать рост цен», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Мошеннические колл-центры, которые долгое время обманывали граждан и под разными предлогами воровали у них деньги, теперь перепрофилировались под новые задачи информационной войны, указал парламентарий.

«Не верьте этим звонкам и предупредите о них родных и близких. Своим я уже посоветовал вообще не брать трубку, если звонят с незнакомых номеров — особенно зарубежных», — призвал депутат.

Он также заверил, что «никакого «продовольственного кризиса» ни в Кузбассе, ни в других российских регионах нет и не будет: Россия обеспечивает внутренний рынок всеми необходимыми продуктами питания».

Видимо, западным медиатехнологам остро не хватает картинок с очередями и пустыми полками — поэтому в ход пошли мошеннические приемы, обкатанные украинским ЦИПсО, констатировал парламентарий.

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