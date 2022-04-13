Хабаровск, 13 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны в Хабаровском крае к 9 Мая получат по 10 тыс. рублей. Столько же выплатят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, а также вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Ветераны

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Всего в список получателей вошли 252 человека.

По 3 тыс. рублей получат труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. И всем детям войны выплатят ещё по 1 тыс. рублей.

Общая сумма праздничных выплат, выделенная из регионального бюджета, превысит 57 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне в Приморье по 5 тыс. рублей получат почти 5 тыс. ветеранов.