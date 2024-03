Ирвайн, США, 13 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Американская студия Blizzard Entertainment объявила дату проведения специального события, посвящённого анонсу нового дополнения для игры World of Warcraft. Об этом пишет издание Kotaku.

Скриншот из игры World of WarCraft: Wrath of the Lich King