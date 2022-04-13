Париж, , 09:39 — REGNUM Первый референдум, который проведет французская партия «Национальное объединение», если придет к власти, «будет касаться миграции», сообщил Жордан Барделла, исполняющий обязанности председателя партии на время предвыборной компании Ле Пен.

Жордан Барделла Jordan-bardella.fr

«Его цель — проконсультировать французов по поводу политики, навязанной им уже 40 лет», — поясняет Жордан Барделла.

«Мы с уважением относимся к французскому народу, в отличие от Эммануэля Макрона», — отметил политик, добавив, что «пора избрать президента, который любит французов, уважает их, потому что мы слишком долго навязывали французам политиков, которых они не хотят».

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Парижа начала предварительное расследование по факту SMS-кампании, начатой ​​в ходе первого тура президентских выборов партией Эрика Земмура и направленной против французов иудейского вероисповедания.

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