Минобороны РФ показало уничтожение вертолетами позиции украинских сил ПВО
Москва, 13 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских боевиков.
Отмечается, что группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета зенитного ракетного комплекса «Бук» ВСУ.
Также в ходе выполнения полетного задания экипажи уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику ВСУ, замаскированную и скрытую в лесистой местности.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.