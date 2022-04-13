Москва, 13 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских боевиков.

Airwolfhound Ми-24

Отмечается, что группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета зенитного ракетного комплекса «Бук» ВСУ.

«По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО», — говорится в сообщении.

Также в ходе выполнения полетного задания экипажи уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику ВСУ, замаскированную и скрытую в лесистой местности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.