Донецк, , 09:37 — REGNUM Украинские войска очередной раз за утро обстреляли город Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 9:05 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Всего выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Предыдущий обстрел Ясиноватой из «Града» зафиксирован в 9:00.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за утро несколько раз обстреляли территорию ДНР.