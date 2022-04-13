Москва, 13 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. На заводские ходовые испытания вышел ракетный корвет «Резкий» проекта 20 380. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода.

Асзкмс.рф Амурский судостроительный завод

«Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении

Отмечается, что в течение нескольких дней будет проверяться работа навигационного оборудования, энергоустановок. Корабелы оценят управляемость и остойчивость судна.

Также, по данным АСЗ, будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств и оценена надёжность работы всего комплекса оборудования и механизмов корвета.

Корабль уже успешно прошёл швартовные испытания и электромагнитную обработку и был подготовлен для начала ходовых испытаний. На нём работает команда, которая размещена в приемлемых для жизни и работы условиях.

Завершающим этапом станут государственные испытания, после чего корабль будет передан в состав Военно-морского флота.

Напомним, многоцелевой сторожевой корабль «Резкий» был заложен на АСЗ в июле 2016 года. В июле 2021-го корвет сошел со стапелей, после чего был доставлен во Владивосток для прохождения испытаний и сдаче заказчику.