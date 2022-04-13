Рязань, 13 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном доме на улице Интернациональной в Рязани ликвидировали спасатели ночью 13 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

23.mchs.gov.ru На пожаре

Информация о возгорании в 11-этажном здании поступила в дежурную службу в 02:45. На ликвидацию огня были направлены 15 спасателей и пять спецавтомобилей. По предварительным данным причиной пожара стало воспламенение спиртосодержащей жидкости в процессе её производства.

По данным регионального управления МЧС пожар произошёл в четырёхкомнатной двухуровневой квартире площадью 70 кв. м. В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей, повреждено имущество на площади около двух кв. метров и оконный блок.