Иркутская область, 13 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 13 апреля известило о вынесении приговора по уголовному делу в отношении жителя Куйтунского района, расстрелявшего подростков 18 ноября 2020 года.

Sinodov Охотничий карабин «Сайга»

Трагедия произошла возле одного из домов в с. Барлук: между молодым человеком и его сестрой произошел словесный конфликт. Услышав крики, из дома вышел хозяин и, не вникая в ситуацию, произвел в воздух два выстрела из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга». Затем беспорядочно произвел ещё несколько выстрелов в сторону припаркованного автомобиля, в котором находились подростки.

В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 17-летний юноша был госпитализирован с огнестрельным ранением головы. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи его удалось спасти.

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. В дальнейшем он был арестован судом.

Накануне приговором суда молодой человек признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года в Чите вынесен обвинительный приговор 33-летнему местному жителю Василию Дунцу, который в ходе ссоры с соседями застрелил 9-летнюю девочку.

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