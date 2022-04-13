Омск, , 09:34 — REGNUM В Омске перед судом предстанет местная жительница 1968 года рождения по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Омск Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, женщина приехала в торговый центр на своём автомобиле Nissan. Припарковав машину, она включила стояночный тормоз, установила рычаг коробки передач в режим «скорость» и ушла в магазин. Находясь уже в помещении, она случайно нажала лежавшую в кармане кнопку автозапуска.

«В результате иномарка с неисправной тормозной системой начала движение, совершив наезд на мужчину, который в этот момент убирал территорию парковки», — отметили в ведомстве.

Потерпевшему в результате автомобиль без водителя сломал обе ноги. Выяснилось, что женщина знала о неисправностях в машине, но продолжала на нём ездить.