Сеул, 13 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал ещё восемь кандидатов на посты министров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление избранного главы государства.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Данное заявление он сделал 13 апреля в ходе пресс-конференции.

Известно, что министром иностранных дел назначен депутат Национального собрания (парламента) Пак Чин, министром объединения — депутат Национального собрания Квон Ён Сэ, министром юстиций — экс-замглавы Корейского юридического института, главный прокурор Хан Дон Хун, министром образования и вице-премьером по социальным вопросам — бывший ректор университета иностранных языков Ханкук Ким Ин Чхоль, министром внутренних дел и безопасности — экс-замглавы комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам Ли Сан Мин, министром экологии — почётный научный сотрудник Корейского института окружающей среды Хан Хва Чжин, министром морских дел и рыболовства — экс-глава Корейского института океанологии и морских технологий Чо Сын Хван, министром малого, среднего и венчурного бизнеса —депутат Национального собрания Ли Ён.