Ярославль, , 09:34 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области пообещал «поэтапно» привести в порядок Волжскую набережную в Ярославле. Об этом Михаил Евраев написал в своём телеграм-канале.

Волжская набережная в Ярославле

12 апреля Евраев посетил набережную вместе с мэром Ярославля Владимиром Волковым. Главы области и города прошли от Советского переулка до памятника Некрасову, спустились вниз к Речному вокзалу и дошли до Стрелки.

«Прошу городские власти уделять этому объекту больше внимания в принципе. Это зона ЮНЕСКО со всеми вытекающими правовыми нюансами. И чтобы привести набережную в порядок в тех местах, где это объективно уже необходимо, потребуется немало времени и денег. Будем двигаться поэтапно», — написал Михаил Евраев.

Врио губернатора рассказал о том, какие работы планируются в ближайшее время.

«В этом году отремонтируем дорогу и заменим бордюры от памятника Некрасову до Арсенального моста, в районе теннисных кортов. Приведем в порядок Красный спуск и благоустроим парковку у Речного вокзала. На Семеновском мосту в сторону центра сделаем одностороннее движение. Фасадом вокзала тоже нужно заняться. Поручил мэру отработать этот вопрос с собственником здания. Что касается Красного съезда, здесь скоро возобновятся работы и должны будут завершиться к началу лета», — написал Михаил Евраев.

Также врио губернатора обратил внимание на проблему, о которой недавно рассказывало ИА REGNUM — состояние плитки на верхнем ярусе набережной в районе Стрелки. О ее плачевном состоянии рассказывали экскурсоводы.

«Ремонт лестниц на Стрелке будет также в ближайшее время проведен. Плитку на верхнем ярусе здесь заменят. Поставил мэру задачу обновить и всю просевшую после зимы плитку в пешеходной зоне на всей набережной», — написал Евраев.

Стоит отметить, что это далеко не все работы, которые требуются для приведения Волжской набережной в порядок. Тревогу вызывает состояние гранитной облицовочной плитки на нижнем ярусе, состояние моста через Медведицкий овраг, Губернаторской беседки и смотровой площадки. Но эти работы требуют больших финансовых вливаний, проектных работ и согласований с органами охраны памятников.

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