Ярославль, 13 апреля 2022, 09:34 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области пообещал «поэтапно» привести в порядок Волжскую набережную в Ярославле. Об этом Михаил Евраев написал в своём телеграм-канале.
12 апреля Евраев посетил набережную вместе с мэром Ярославля Владимиром Волковым. Главы области и города прошли от Советского переулка до памятника Некрасову, спустились вниз к Речному вокзалу и дошли до Стрелки.
Врио губернатора рассказал о том, какие работы планируются в ближайшее время.
Также врио губернатора обратил внимание на проблему, о которой недавно рассказывало ИА REGNUM — состояние плитки на верхнем ярусе набережной в районе Стрелки. О ее плачевном состоянии рассказывали экскурсоводы.
Стоит отметить, что это далеко не все работы, которые требуются для приведения Волжской набережной в порядок. Тревогу вызывает состояние гранитной облицовочной плитки на нижнем ярусе, состояние моста через Медведицкий овраг, Губернаторской беседки и смотровой площадки. Но эти работы требуют больших финансовых вливаний, проектных работ и согласований с органами охраны памятников.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле выделили деньги на проблемные памятники Волжской набережной