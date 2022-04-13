Уфа, 13 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Рыбохозяйственные заповедные зоны могут появиться в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

Сообщается, что комитет госсобрания республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию одобрил законопроект о внесении изменений в закон Башкирии о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в регионе.

Отмечается, что данный проект закона намерены рассмотреть в первом чтении на заседании парламента региона в конце апреля.

«В республиканское законодательство вводится понятие рыбохозяйственной заповедной зоны. Главная цель законопроекта – сохранение и воспроизводство водных биоресурсов, аквакультуры и рыболовства. Этот статус предполагает ряд ограничений – полных или частичных – на ведение определенных видов деятельности», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева.

Согласно документу рыбохозяйственной заповедной зоной может стать водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к нему территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов.

«На такой территории могут быть постоянно или временно ограничены разведка и добыча полезных ископаемых, сброс сточных вод, рубка лесных насаждений, строительство промышленных объектов, движение и стоянка транспорта вне специально оборудованных мест и ряд других действий и видов деятельности, способных нанести ущерб экосистеме», — пояснил Толкачев.

Он сообщил, что порядок установления рыбохозяйственных заповедных зон, изменения их границ будет определять республиканское правительство.

Сообщается, что проект закона призван также упразднить действующий правовой режим рыбоохранных зон с тем, чтобы исключить дублирование обязательных требований к хозяйствующим субъектам.