Вашингтон, 13 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В возрасте 67 лет скончался комик и актёр Гилберт Готтфрид. Об этом 13 апреля сообщает New York Post.

Цитата из х/ф «Трудный ребёнок 2». Реж. Брайан Левант. 1991 год Гилберт Готтфрид

Смерть актёра подтвердила его семья. По словам родных Готтфрида, причиной его кончины стала «длительная болезнь». Как отмечает издание, представитель Готтфрида Гленн Шварц заявил, что актёр скончался от сердечной аритмии — рецидивирующей желудочковой тахикардии.

ИА REGNUM напоминает, что Гилберт Готтфрид известен благодаря дилогии «Трудный ребёнок» — он сыграл мистера Пибоди. Актёр также озвучил попугая Яго в мультфильмах и мультсериале о приключениях Алладина.