Донецк, 13 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 9:00 с украинских позиций в Авдеевке обстреляна Ясиноватая. Боевики вновь применили БМ-21 «Град», по городу выпущено четыре ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска утром 13 апреля обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка.