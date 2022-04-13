Париж, 13 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. О своих планах провести в течение ближайших дней телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским рассказал 13 апреля действующий президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», — сказал он.

Также Макрон отметил, что им предпринимаются все возможные усилия для завершения конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным газеты L’Opinion, Франция оказала Украине военную помощь на сумму 120 млн евро.