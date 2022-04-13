Москва, 13 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести проверку не только высказываний депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, но и действия председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Sledcom.ru Следственный комитет России

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«Считаю, что необходимо проверить не только выступление Сергея Митрохина на предмет нарушения законодательства о фейках в отношении российских военных, но и разобраться с бездействием и даже откровенным потакательством Митрохину со стороны единоросса-председателя Мосгордумы, миллиардера Алексея Шапошникова. Нам не нужна такая пятая антикоммунистическая, антисоветская и русофобская колонна в столичном парламенте в лице колаборации «Яблока» и «Единой России», — отметила Останина в телеграм-канале.

Она обратила внимание на реакцию Шапошникова.

«Вместо того, чтобы одернуть забывшегося патентованного русофоба Митрохина, Шапошников смеялся и ухмылялся во время его речей. Пару раз позвенел в колокольчик и был таков. Не сделал Сергею Митрохину ни одного замечания! Это как вообще понимать? Член Политсовета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексей Валерьевич Шапошников поддерживает русофобию партии «Яблоко»?! Что это за политический экстаз и тихое согласие с антироссийскими заявлениями Митрохина?!» — возмущена Останина.

Она также указал на отсутствие реакции со стороны мэра Москвы Сергея Собянина.

«Удивляет позиция мэрии Москвы. Точнее, её отсутствие! Похоже, что слухи о том, что Митрохин для них свой человек — правдивые», — рассуждает Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 апреля на заседании Московской городской думы депутат и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин выступил против спецоперации РФ на Украине и назвал жителей ЛДНР «сепаратистами».