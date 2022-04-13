Ломоносов, Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Тело мужчины нашли в сгоревшей комнате квартиры в городе Ломоносове, сообщили 13 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

jackmac34 Огонь

Сообщение о пожаре в доме 14/1 по улице Федюнинского в Ломоносове поступило на пульт дежурного 12 апреля в 21:37 мск. В трёхкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 12 кв. метров происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров.

«В 22:20 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — сообщили в управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава.