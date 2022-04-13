Белгород, 13 апреля 2022, 09:29 — REGNUM Министерство по делам молодёжи появится в Белгородской области. Об этом 13 апреля заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что на недостаточность работы с молодёжью просили обратить внимание представители ветеранских организаций области. Задачей нового ведомства будет «патриотическое воспитание детей, чтобы они были стойкими к тем вызовам, которые есть сегодня». Губернатор надеется, что министерство отойдёт от «сухих отчётов» и займётся конкретной работой
Возглавит министерство Татьяна Киреева, до этого назначения она работала первым заместителем министра общественных коммуникаций региона.