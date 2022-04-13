Белгород, , 09:29 — REGNUM Министерство по делам молодёжи появится в Белгородской области. Об этом 13 апреля заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Молодежь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что на недостаточность работы с молодёжью просили обратить внимание представители ветеранских организаций области. Задачей нового ведомства будет «патриотическое воспитание детей, чтобы они были стойкими к тем вызовам, которые есть сегодня». Губернатор надеется, что министерство отойдёт от «сухих отчётов» и займётся конкретной работой

«Все видят, какая агрессивная информационная кампания развёрнута сейчас Западом. На кого она рассчитана? Она рассчитана на наших детей, на нашу молодёжь: очернить историю, очернить текущую ситуацию и разрушить сознание наших детей. Мы не можем этого допустить. Министерство будет отвечать на вопросы, которые есть у молодёжи, и будет создавать условия для вовлечения молодёжи в творчество, в науку, в занятие историей, общественную деятельность и многие другие интересные и полезные дела», — написал в социальных сетях губернатор.

Возглавит министерство Татьяна Киреева, до этого назначения она работала первым заместителем министра общественных коммуникаций региона.